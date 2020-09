VIDÉO | Anna van der Breggen savoure son 6e succès à la Flèche wallonne

Anna van der Breggen a remporté son 6e succès consécutif à la Flèche Wallonne.

«Je suis très heureuse d’avoir gagné ma 6e Flèche Wallonne, a indiqué la Néerlandaise de 30 ans, tout fraîche championne du monde. Mais je dois dire que cette victoire a été la plus serrée de toutes. La pluie a joué un rôle pendant toute la matinée. Je dois remercier mon équipe qui a tout donné pour moi mercredi. J’en sentais d’ailleurs une certaine pression après tout ce que mes équipières ont fait pour moi.»

La championne du monde a directement imprimé le tempo dans l’ascension du Mur de Huy. «Je me suis retrouvée en tête, après avoir été bien placée par Amy Pieters et Chantal Blaak. J’ai donc donné le ton au groupe de tête en montant aussi vite que possible. J’ai gardé toutefois des réserves pour pouvoir tout donner dans les 100 derniers mètres, après une attaque de Demi Vollering aux 300 mètres.»

Anna van der Breggen détient désormais le record absolu avec 6 victoires à la Flèche Wallonne féminine, pour cinq à sa compatriote Marianne Vos. «Je suis très heureuse de battre Marianne, mais ce qui est important est d’avoir pu dompter ce Mur de Huy, une ascension très difficile. J’adore cette Flèche Wallonne et m’y imposer à six reprises est fantastique.»

Van der Breggen disputera dimanche Liège-Bastogne-Liège. «Il y a beaucoup de courses à venir et j’en suis contente, même si je suis un peu fatiguée. L’arrivée à Liège sera différente de celle de Huy car elle s’effectue après une descente. Difficile de donner un pronostic. On verra. Je veux d’abord profiter de ma victoire de ce mercredi à Huy.»