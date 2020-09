Meurtre de Mbaye Wade à Liège: la comparution de l’auteur des coups de couteau en chambre du conseil reportée

Les deux inculpés impliqués dans l’homicide de Mbaye devaient comparaître mercredi devant la chambre du conseil de Liège. Un seul d’entre eux, le second, était cependant présent. Les avocats du principal inculpé, auteur des coups de couteau mortels, ont obtenu le report de l’affaire au mercredi 7 octobre.

Les deux inculpés de l’homicide de Mbaye Wade devaient comparaître de manière simultanée devant la chambre du conseil de Liège, dans le délai de cinq jours après leur placement sous mandat d’arrêt. Jérémy D. est poursuivi pour assassinat tandis que Louis B. l’est pour meurtre.

Le corps sans vie de Mbaye Wade, huissier au service du protocole de la Province de Liège et compagnon de l’avocat et conseiller communal liégeois Pascal Rodeyns, avait été découvert le 18 septembre au matin à leur domicile de Liège. La victime avait été tuée de plusieurs coups de couteau.

Un seul des inculpés a comparu mercredi. Il s’agit du second auteur, Louis B., poursuivi pour meurtre. Ses avocats, Me Fery et Me Van Malleghem, ont refusé tout commentaire à la sortie de l’audience quant au déroulement de celle-ci.

Les avocats de Jérémy D., principal inculpé, ont obtenu le report de l’affaire au mercredi 7 octobre. Me Courtoy a déploré l’absence de son client, qui n’avait pas été transféré depuis la prison. Il a également évoqué un incident qui l’a opposé au juge d’instruction au sujet de fuites d’éléments du dossier dans la presse. «Je suis inquiet quant au climat qui préside dans cette enquête», a indiqué l’avocat.