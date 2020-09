Conflit armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan: un international arménien part au front au lieu d’aller jouer en Grèce

L’arrivée du défenseur arménien Varazdat Haroyan en Grèce, à Larissa, est reporté à une date ultérieure car le joueur a été mobilisé à cause du conflit armé qui s’aggrave contre l’Azerbaïdjan, a annoncé ce mardi son futur club.

Varazdat Haroyan, 28 ans, 51 sélections, «a été mobilisé, comme tous les citoyens arméniens de moins de 40 ans, et il est déjà dans la zone de guerre», selon un message envoyé au propriétaire de Larissa, Alexis Kouyias, par son agent.

Le Conseil de sécurité de l’ONU devait se réunir d’urgence mardi soir pour tenter d’éviter une guerre ouverte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui risquerait de déstabiliser le Caucase du Sud et d’y entraîner la Turquie et la Russie.

Pour partir en Grèce, Varazdat Haroyan avait rompu en septembre, à l’amiable, son contrat avec le club russe de Iekaterinbourg, dans lequel il avait joué 55 matches en trois saisons, marquant trois buts.

Varazdat Haroyan a aussi joué en Iran, pour Padideh (2016-2017) et en Arménie pour Pyunik (2009-2016) et Patani (2008).