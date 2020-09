Coronavirus: la situation s’améliore chez les enfants et adolescents, pas chez les plus de 70 ans

Le centre de crise a tenu une nouvelle conférence de presse pour faire le point sur l’épidémie du nouveau coronavirus. Avec des analyses notamment sur les groupes d’âge les plus touchés.

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 1.550 par jour entre le 20 et le 26 septembre (+9% par rapport à la période de sept jours précédente), une tendance dont la hausse ralentit toutefois depuis plusieurs jours.

«Le nombre d’infections ne semble plus augmenter davantage», a précisé le porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem, en analysant les chiffres des trois derniers jours. «Ceci confirme que la hausse des cas se stabilise. Cependant le virus circule toujours activement. Le taux de tests positifs est de l’ordre de 5% ce qui reste très significatif».

On semble atteindre un plateau, mais il faut désormais qu’une diminution des nouvelles contaminations s’opère pour souffler un peu.

«Au niveau des groupes d’âge, on assiste à une diminution des tests positifs chez les enfants de moins de 10 ans. Une stabilisation se marque aussi chez les 10-20 ans», ajoute le docteur. «En revanche, chez les plus de 70 ans en revanche, nous avons encore une augmentation des cas qui est le double de la moyenne nationale (+18% environ, contre +9%)».

Il faut donc encore les protéger et prendre nos précautions lorsqu’on les voit.

Au niveau régional, Bruxelles est toujours la plus touchée en nombre absolu (moyenne de 329 cas/jour sur la dernière semaine), avec un cinquième des nouveaux cas au niveau national. «On note une stabilisation, même si le taux de positivité dans la capitale dépasse les 10% et il faut donc rester très attentif», précise Yves Van Laethem.

Plusieurs provinces connaissent des diminutions par rapport à la semaine précédente, dont Liège, qui fait encore partie du Top 3 national en nombre de nouveaux cas.

Le nombre d’admissions à l’hôpital s’élève encore à 67 par jour en moyenne pour la période du 23 au 29 septembre. «On n’est pas encore ici à un plateau», ajoute le porte-parole. «Mais la progression ralentit».

Au niveau des décès, la Belgique en déplore 4 par jour en moyenne et vient de franchir le triste cap des 10.000 morts et le nombre va encore augmenter.

«Hier et avant-hier, 20 décès sont à déplorer. Ces chiffres ne se retrouvent pas encore dans les statistiques. Chaque décès est en lui-même une douleur et une tristesse. Et ceci ne se quantifie pas mais se respecte», conclut le porte-parole.