À Schaerbeek et Saint-Josse, le port du masque restera obligatoire en de nombreux endroits

Comme la Ville de Bruxelles, Etterbeek et Evere, les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse ont déterminé les nombreux endroits fort fréquentés où le port du masque restera obligatoire à partir de jeudi, le 1er octobre.

Ce sera le cas notamment sur plusieurs axes commerciaux présents dans ces deux communes à la fois et aux abords de toutes les écoles de tous cycles.

À Schaerbeek, une bonne trentaine d’endroits sont visés.

Cela concerne les places Liedts; Pavillon; de la Reine; Pogge; Lehon; Meiser; Dailly; Gaucheret; Solvay; Simon Bolivar; des Bienfaiteurs; Stephenson; de Houffalize; et Eugène Verboekhoven.

Idem pour les chaussées de Helmet, de Haecht depuis la Pogge vers Saint-Josse; et de Louvain.

Font aussi partie de la liste, les rues de Brabant; Gallait; d’Aerschot, Allard et dans un périmètre de 50 mètres autour de la gare du Nord; Richard Vandevelde et Square Apollo; Josaphat; Navez; Van Oost, des Coteaux – uniquement sur le tronçon à partir de l’avenue Rogier, en direction de Saint-Josse; et Quatrecht.

À Saint-Josse, outre les braderies, brocantes et marchés, les lieux suivants sont concernés par la mesure: les places Bossuet; Saint-Josse; Houwaert; Rogier; Madou; les chaussées de Louvain et de Haecht; les rues Verbist; Willems; du Méridien; de Brabant; et du Progrès.