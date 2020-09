L’équipe cycliste Circus – Wanty Gobert souhaite évoluer dans le World Tour dès 2021

Une troisième équipe belge, Circus – Wanty Gobert – Tormans, devrait évoluer dans le World Tour, division 1 du cyclisme, en 2021, via la reprise de rachat de la licence de l’équipe CCC.

«Want You Cycling», la structure chapeautant l’UCI ProTeam Circus-Wanty Gobert-Tormans, a indiqué mardi à Herve, son souhait de reprendre «Continuum Sports» dès 2021 afin d’évoluer au niveau de l’UCI WorldTour. Continuum Sports est la structure dirigée par Jim Ochowicz et Gavin Chilcott qui gère l’équipe CCC (ex-BMC). Circus-Wanty Gobert, sous l’impulsion de son manager général Jean-François Bourlart, ambitionne de reprendre l’exploitation de la licence UCI WorldTour de CCC Team dès 2021 et a entamé le processus annuel d’enregistrement auprès de l’Union Cycliste Internationale (UCI). La structure s’est donc portée candidate à l’UCI World Tour en 2021, sous réserve de la procédure d’enregistrement et de l’approbation de la Commission des Licences UCI prévue dans le courant du mois de décembre.

L’équipe Circus-Wanty-Gobert trouve ses racines dans le club du VC Ath, en 2001. La formation a gravi les échelons de la hiérarchie du cyclisme national et international en devenant, en 2008, équipe continentale (D3) et en 2011 équipe continentale professionnelle (D2). Elle est aujourd’hui chapeautée par l’entité belge «Want You Cycling» dirigée par Jean-François Bourlart qui gère les équipes UCI ProTeam Circus-Wanty Gobert et Tormans UCI Cyclo-Cross Team dans la catégorie Equipe Cyclo-cross UCI. La formation hennuyère a notamment connu le succès à l’Amstel Gold Race en 2016 avec Enrico Gasparotto, trois succès finaux à l’UCI Europe Tour (2016, 2017, 2018), ce qui lui a ouvert les portes du Tour de France en 2017, 2018 et 2019.

«Nous allons tout mettre en œuvre, avec la longue expérience de Jim Ochowicz et Gavin Chilcott, pour assurer la pérennité de notre projet en UCI WorldTour», a indiqué Jean-François Bourlart, manager général de Want You Cycling. «Je suis convaincu que notre équipe deviendra une valeur sûre du circuit, comme elle l’est devenue chez les UCI ProTeam au fil des années, et comme BMC Racing Team et CCC Team l’étaient également».

Jim Ochowicz, président de Continuum Sports, a pour sa part marqué sa satisfaction de trouver dans la Circus-Wanty-Gobert «l’entité idéale» pour assumer l’héritage de Continuum Sports. «Depuis la création de Continuum Sports en 2007, nous avons marqué de notre empreinte le monde du cyclisme avec BMC Racing Team et CCC Team», a commenté Jim Ochowicz. «Nous sommes donc en bonne posture pour aider Circus – Wanty Gobert à franchir le pas vers l’UCI World Tour. Avec leurs objectifs ambitieux à long terme, et une vision partagée, nous sommes convaincus que Circus-Wanty Gobert, sous l’impulsion de Jean-François Bourlart, est l’entité idéale pour assumer l’héritage de Continuum Sports et nous sommes prêts à les soutenir dans leurs efforts en partageant notre expertise technique et stratégique».