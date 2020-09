Tsuki a été volé dans leur jardin à Dottignies: aidez-les à le retrouver

Tsuki, 3 mois et demi, est facilement reconnaissable à ses incroyables yeux bleus. Com.

La photo de Tsuki, un Berger australien au regard bleu perçant, fait le tour de la Toile. Il a été volé dans le jardin familial. Ses maîtres remuent ciel et terre pour tenter de le retrouver…

Des chiens comme Tsuki, il ne doit pas y en avoir deux pareils à des kilomètres à la ronde. De couleur bleu merle, le jeune Berger australien âgé de trois mois et demi, se caractérise notamment par la couleur de ses yeux d’un bleu lagon à couper le souffle.

Mercredi dernier, il est resté dans le jardin de la maison familiale au boulevard des Canadiens, à Dottignies, alors que ses maîtres devaient s’absenter une paire d’heures. Tsuki était en compagnie de Yoyo, un chihuahua qui fait partie de la famille dottignienne depuis un peu moins de deux ans.

«Ce dernier fugue volontiers, nous explique sa maîtresse Amandine, mais quand nous sommes rentrés mercredi, vers 18 h, il était seul dans le jardin. Tsuki avait disparu. Une fugue de sa part était tout à fait improbable. Non seulement, ce n’est pas dans son caractère mais Yoyo l’aurait suivi…»

En effectuant le tour de leur propriété, Amandine et Jérémie ont constaté que le grillage situé à l’arrière du jardin, était en partie rabaissé.

«Des traces de pas étaient aussi visibles dans le petit sentier longeant les jardins. La police en a d’ailleurs fait le constat par elle-même lorsque nous l’avons prévenue…»

Tout permet de penser que Tsuki a été volé. Comment ne pas craquer devant cette boule de poils? Com.

«Il fallait savoir que ce sentier existe car notre jardin ne donne pas sur la rue, précise Amandine. Le ou les voleurs ont sûrement dû repérer l’endroit au préalable».

La maîtresse du jeune chien n’a pas souhaité nous dire à quel prix Tsuki avait été acheté auprès d’un élevage spécialisé, mais il suffit de chercher sur Internet pour se rendre compte qu’un chiot de cette race peut se monnayer jusqu’à des sommes dépassant largement les 1 000€.

En l’espèce, ce n’est pas la perte financière qui est ici la plus cruellement ressentie, mais bien celle d’un fidèle compagnon d’une gentillesse et d’une douceur incomparables. Les maîtres de Tsuki ont placardé des centaines d’affiches comme celle-ci jusque dans le Nord de la France… Com.

La famille Ramon remue ciel et terre pour retrouver Tsuki, lançant de très nombreux appels à témoins via les réseaux sociaux et menant des campagnes d’affichage jusque dans le Nord de la France. Car il est certain que si quelqu’un croise le regard de Tsuki, il ne pourra pas rester indifférent…

Si vous croyez reconnaître Tsuki, contactez la police de Mouscron au 056 86 30 00 ou les numéros: 0471/79 71 41 ou 0452/29 24 11. Un groupe Facebook a également été créé sous l’appellation de« aidez nous a retrouver Tsuki »