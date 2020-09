Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 30 septembre

Miss Monde, un con, son cousin, de joints et Bill Murray détective: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 30 septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Misbehaviour

Comédie dramatique de Philippa Lowthorpe. Avec Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley et Rhys Ifans. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

En 1970 à Londres, le concours Miss Monde est perturbé par des militantes féministes, tandis que le résultat du concours créera une polémique raciste historique. Une histoire incroyable, mais vraie.

Ce qu’on en pense

Maillots de bain, musique yé-yé, sororité: cette comédie chorale portée par Keira Knightley concilie avec brio faits historiques, enjeux politiques, et divertissement léger.

La critique complète

Mon cousin

Comédie de Jan Kounen. Avec Vincent Lindon et François Damiens. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

Sur le point de signer un important contrat, le PDG d’une grande marque d’alcool doit se farcir son demeuré de cousin, accessoirement détenteur de la moitié des actions de la boîte…

Ce qu’on en pense

Le principe du tandem mal assorti obligé de se supporter mutuellement a normalement fait ses preuves. Mais le bouchon est poussé tellement loin ici que ça en devient crispant.

La critique complète

Milla

Drame de Shannon Murphy. Avec Eliza Scanlen et Toby Wallace. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

Milla a quinze ans et plus beaucoup de vie devant elle. Quand elle tombe amoureuse de Moses, un fumeur de joints pas très net, ses parents acceptent, conscients que ce sera certainement son seul frisson amoureux.

Ce qu’on en pense

Ce drame à fort potentiel lacrymal dépasse la gravité de son sujet pour devenir une ode à la vie, à la famille et aux rires.

On the rocks

Comédie dramatique de Sofia Coppola. Avec Bill Murray et Rashida Jones. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Convaincu que son gendre trompe sa fille adorée, un vieux séducteur se met à jouer les détectives en filature. Et profite de l’occasion pour renouer avec sa progéniture.

Ce qu’on en pense

Amusante promenade dans les riches quartiers de New York, qui tient beaucoup à la complicité entre le père et sa fille.

Sing me a song

Documentaire de Thomas Balmès. Durée: 1 h 35

Ce que ça raconte

Peyangki a grandi au Bhoutan, un pays qui, jusqu’à quelques années, n’avait ni internet ni électricité. Désormais adolescent, il se retrouve tiraillé entre sa vocation de moine bouddhiste, et la fille qu’il a rencontrée via une appli sur son smartphone.

Ce qu’on en pense

L’éternel dilemme entre tradition et modernité est ici exploré sous l’angle neuf du regard d’un enfant. Et en le regardant, on hésite: fiction ou documentaire? On préfère ne pas vous donner la réponse, en espérant attiser votre curiosité, et parce que ses paysages impressionnants méritent le grand écran.