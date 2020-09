BinckBank Tour: Jasper Philipsen enlève la 1re étape à Ardooie

Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) a remporté la 1re étape du BinckBank Tour (WorldTour), qui a relié Blankenberge à Ardooie sur 132,1 km mardi.

Le coureur belge de 22 ans a devancé au sprint le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), devenant ainsi le premier leader de cette épreuve belgo-néerlandaise.

Mercredi, les coureurs passeront la frontière pour le contre-la-montre de Flessingue (11 km) mercredi aux Pays-Bas. Retour en Belgique jeudi pour la 3e étape, qui devrait se finir au sprint à Aalter. Samedi, la 4e étape, entre Riemst et Sittard-Geleen, aura des allures de mini-Amstel Gold Race. Enfin, dimanche, la dernière étape s’élancera d’Ottignies et se terminera après 185 km au sommet du mythique Mur de Grammont, où l’on connaîtra le nom du successeur de Laurens De Plus, vainqueur final sortant.

La 16e édition du BinckBank Tour, initialement prévue du 31 août au 6 septembre, a vu son format ramené à cinq étapes en raison de la pandémie de coronavirus.