Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? Voici les informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 29 septembre.

1. BELGIQUE

Ralentissement de la hausse des différents indicateurs en Belgique

Les chiffres liés au covid continuent de progresser en Belgique mais la hausse ralentit depuis plusieurs jours.

Faut-il un secrétaire d’État spécial coronavirus dans le nouveau gouvernement fédéral?

Des experts proposent qu’un secrétaire d’État chargé du Covid-19 soit nommé.

Maison de repos: pas de commission

Une commission spéciale rien que pour les maisons de repos? La demande du PTB a été rejetée.

1100 élèves en quarantaine durant la 4e semaine de rentrée

Près de 1100 élèves et étudiants ont été placés en quarantaine au cours de la quatrième semaine de cours, du 21 au 27 septembre selon les chiffres de l’enseignement officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Des «badges corona»?

Selon un rapport de l’UGent, plus de la moitié de la population serait stimulée par des «badges corona» avec des messages épinglés tels que «1,5 m toute la journée éloigne le virus!».

708 lits d’hôpitaux occupés, dont 140 en soins intensifs

Lundi, 708 lits d’hôpitaux étaient occupés (+44%), dont 140 en soins intensifs (+61%).

L’application Coronalert téléchargeable dès mercredi

«Coronalert», l’application de traçage numérique des contacts, sera téléchargeable sur les smartphones à partir de ce mercredi 30 septembre, indique le comité interfédéral Testing & Tracing (CIF).

Vers une exonération de la contribution Afsca pour l’horeca et le commerce ambulant

L’exonération de ce paiement, validé par l’Europe, s’ajoute aux mesures d’aide déjà mises en place pour ce secteur.

2. RÉGIONS

Waterloo: 200 élèves de maternelle de l’école de Mont-Saint-Jean mis en quarantaine depuis hier

La bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter, a confirmé que l’ensemble des élèves des classes de maternelle de l’école communale de Mont-Saint-Jean étaient placés en quarantaine.

Bruxelles-Ville, Etterbeek et Evere délimitent le port du masque

Dès jeudi, le port du masque ne sera plus obligatoire partout sur le territoire de la Région Bruxelloise. Une nouvelle mesure qu’il faut néanmoins fortement nuancer.

3. MONDE

Trump annonce la distribution de 150 millions de tests rapides: «Loin de suffire»

Donald Trump a annoncé la distribution aux États-Unis de 150 millions de tests rapides pour détecter le virus en 15 minutes.

30 minutes chrono: «C’est actuellement la machine la plus rapide du monde pour les tests PCR»

Une entreprise chinoise produit la machine «la plus rapide du monde» pour les tests virologiques PCR et compte conquérir l’Europe et l’Amérique.

4. CULTURE

5. SPORT

Le Genoa durement touché, 14 joueurs et membres du personnel positifs

Au lendemain de la gifle face à Naples, pas moins de 8 joueurs du Genoa ont été contrôlés positifs. Et ce ne sont pas les seuls…

