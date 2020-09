Châtelet: une vaste culture de cannabis démantelée

La zone de police de Châtelet a découvert, mercredi dernier, 750 plants de cannabis dans un immeuble à la Grand’Rue à Châtelet.

Plusieurs services de la zone de police de Châtelet se sont rendus, mercredi dernier, au sein d’un immeuble à la Grand’Rue à Châtelet dans le cadre d’une enquête ouverte depuis plusieurs semaines par le service Enquête et Recherches de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes.

Grâce à cette opération policière, une importante culture de cannabis a été démantelée. En tout, ce ne sont pas moins de 750 plants qui ont été découverts sur place. «Il y avait 300 plants en croissance et 450 autres plants en préparation», précise le parquet de Charleroi. Trois chambres ont été aménagées dans l’habitation pour permettre cette vaste culture de cannabis.

Deux personnes sous mandat d’arrêt

Comme l’indique la zone de police sur sa page Facebook, qui se félicite de cette découverte, deux personnes ont été interpellées sur les lieux et placées sous mandat d’arrêt, confirme le parquet de Charleroi. Sandrine Vairon, procureur de division de Charleroi, signale que l’enquête se poursuit et pourrait mener à d’autres interpellations. «Il s’agit de faire la lumière sur l’ampleur du trafic et sur le nombre de personnes impliquées.»