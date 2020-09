Luperto condamné, les premières réactions; une nouvelle classe en pleine nature; enfin le début des travaux au palais de justice de Namur…: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 29 septembre.

1. Luperto condamné, l’opposition sambrevilloise lui demande de faire un pas de côté

DéFI et MR souhaitent que Jean-Charles Luperto fasse un pas de côté. La condamnation ébranle l’image de la commune.

2. Apprendre au milieu de la nature à l’école de Moulin du Ruy

Une classe en extérieur a vu le jour à l’école communale de Moulin-du-Ruy, histoire d’apprendre au fil des saisons.

3. VIDÉO | Namur: on a enfin démarré les travaux du nouveau palais de justice

Le nouveau palais de justice de Namur, attendu depuis 20 ans, sera enfin une réalité dans 36 mois. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés ce mardi matin.

4. INTERVIEW | L’ancien coach de Goffin: «David? Une motivation cyclique»

Ancien coach de David Goffin, Réginald Willems n’est pas surpris par le coup de blues du Liégeois.

5. VIDÉO | La méduse chinoise investit de plus en plus nos plans d’eau

On observe de plus en plus souvent la présence de méduses d’eau douce dans notre région. Un phénomène qui inquiète et qui, d’une certaine manière, rassure également…

6. GRAND-ANGLE | Mercure, arsenic…: la mystérieuse pollution du Geer

Un cours d’eau contenant de l’arsenic et du mercure, un lanceur d’alerte, une enquête de police, une ministre interpellée… En Hesbaye, cet été, la vie du Geer n’a été pas un long fleuve tranquille. Et si, au final, la rivière renfermait elle-même les clés du mystère?

7. Dans l’Église, il n’y a pas que les prêtres: «C’est une mission qui m’a été confiée»

Si les prêtres sont de moins en moins nombreux, les laïcs, singulièrement les femmes, occupent toujours plus de place dans l’Église.

8. DÉCRYPTAGE | Mercato en D1A: qui cherche encore quoi? La réponse ici

La fenêtre belge estivale des transferts se referme dimanche prochain, à minuit. Plutôt calme jusqu’ici, ce mercato post-covid va-t-il s’accélérer?

9. La librairie solidaire Livr’Ensemble veut passer du numérique au physique

La librairie écoresponsable Livr’Ensemble rencontre un véritable succès, au point que ses fondateurs cherchent aujourd’hui un nouveau local pour stocker ses dons, mais surtout pour accueillir le public. Ils lancent un crowdfunding.

10. SÉLECTION TÉLÉ | Michel Cymes prend soin de vous

Michel Cymes vous fixe un nouveau rendez-vous santé et vous invite à prendre soin de vous.

