Roland-Garros: Alison Van Uytvanck passe le 1er tour, contrairement à la paire Sander Gillé-Joran Vliegen

Sander Gillé et Joran Vliegen battus dès le premier tour du double

Sander Gillé (ATP 41 en double) et Joran Vliegen (ATP 36) se sont inclinés au premier tour du double aux Internationaux de France. Mardi sur le court N.2 de Roland-Garros, la paire belge a été battue par l’Argentin Andres Molteni (ATP 64) et le Monégasque Hugo Nys (ATP 67) sur le score de 4-6, 6-3, 6-3 après 1h44 de jeu.

C’était le premier match à Roland-Garros ensemble pour Gillé et Vliegen. En 2019, Joran Vliegen avait atteint les quarts de finale en compagnie du Kazakh Mikhail Kukushkin.

C’est la première défaite au premier tour d’un Grand Chelem pour la paire belge cette saison. Vliegen, 27 ans, et Gillé, 29 ans, avaient atteint le 2e tour à l’Open d’Australie et, plus récemment, les quarts de finale à l’US Open.