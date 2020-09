VIDÉO| Avez-vous vu ce couple, auteur d’un violent vol à main armée à Lasne?

La police fédérale lance un appel à témoins suite à un vol à mains armées qui a eu lieu à Lasne le 1er février dernier. Deux personnes sont recherchées.

Le samedi 1er février 2020 à 16 h 25, à Lasne, deux individus ont tenté de commettre un vol à main armée dans une bijouterie située rue de l’Église, à Lasne.

Le premier auteur est une femme d’origine nord-africaine âgée d’une trentaine d’années. - Quelques jours avant les faits, le mercredi 29 janvier, en fin de journée, un couple se présente à la bijouterie et se fait ouvrir la porte. Le duo s’entretient quelques instants avec le bijoutier sur le pas de la porte, puis s’en va.

Le samedi suivant, ce même couple se représente devant la porte du commerce. Le bijoutier ouvre la porte et les deux individus se font passer pour des clients intéressés par une bague de fiançailles. Tous trois se dirigent ensuite vers le bureau du bijoutier. C’est à cet instant que l’homme sort une arme à feu de son porte-serviettes et menace le commerçant. Le braqueur tente de maîtriser la victime et de la repousser dans une pièce arrière mais le bijoutier se défend et reçoit alors des coups avec le canon de l’arme. Pendant ce temps, la femme fouille le bureau à la recherche de clés des vitrines.

Ne les trouvant pas, le malfrat amène le bijoutier à son bureau. Il place son arme sur le visage de la victime et la femme fouille ses poches à la recherche des clés.

Le bijoutier parvient à rejoindre la porte d’entrée. Il l’ouvre et appelle à l’aide. La victime est alors repoussée contre le mur et les auteurs prennent la fuite en s’encourant.

Le premier auteur est une femme d’origine nord-africaine âgée d’une trentaine d’années, elle mesure approximativement 1m60 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux foncés mi-longs coiffés en chignon. Elle s’exprime en français et en arabe et est fumeuse. Au moment des faits, elle était vêtue d’une veste noire et d’un jean bleu clair. Elle était en possession d’un sac à main de couleur argenté.

L’homme était vêtu d’une veste bordeaux, d’un pantalon noir, d’une chemise bleue, d’une casquette ocre et d’une écharpe. - Le second auteur est un homme d’origine africaine âgé de 35 à 45 ans. Il mesure approximativement 1m80 et est de corpulence moyenne. Il est costaud et s’exprime en français avec un accent africain. Il était vêtu d’une veste bordeaux, d’un pantalon noir, d’une chemise bleue, d’une casquette ocre et d’une écharpe. Il était en possession d’un porte-serviettes noir muni d’une bandoulière.

Si vous avez plus d’informations à propos de cette affaire, vous pouvez contacter la police au numéro gratuit 0800/30 300.