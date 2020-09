Coronavirus | 1100 élèves en quarantaine durant la 4e semaine de rentrée

Près de 1100 élèves et étudiants ont été placés en quarantaine au cours de la quatrième semaine de cours, du 21 au 27 septembre selon les chiffres de l’enseignement officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), Julien Nicaise, a donné les derniers chiffres des contaminations dans l’enseignement officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la semaine du 21 au 27 septembre.

Sur 250.000 personnes (élèves et membres du personnel), 145 cas de coronavirus ont été recensés.

Près de 1100 élèves et étudiants sur 220 000 ont été placés en quarantaine. 300 membres du personnel sur 30 000 ont été écartés et une école ainsi qu’un internat ont dû être fermés.

Les chiffres de l’ONE plus précis ne sont pas encore disponibles. Toutefois pour rappel, la semaine du 14 au 20 septembre, ce sont 735 élèves (inscrits dans 533 écoles) qui ont été testés positifs: 24 dans le maternel, 242 dans le primaire, 454 dans le secondaire, et 15 seulement dans le supérieur. Soit une moyenne de 80 pour 100.000 élèves. Et de 36 cas pour 100.000 élèves lors de la deuxième semaine de rentrée.