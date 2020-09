Jean-Charles Luperto condamné pour des faits d’outrages aux mœurs

Ce mardi matin, la cour d’appel de Liège a condamné Jean-Charles Luperto député-bourgmestre de Sambreville (46 ans), poursuivi pour des faits d’outrages aux mœurs commis en 2014 à la station-service de Spy, notamment devant un mineur d’âge à une peine de 6 mois de prison et 600 euros ou deux mois avec sursis probatoire.

Pour rappel, un des accusateurs était un mineur d’âge âgé de 9 ans à l’époque des faits. Le parquet général avait requis entre 6 et 8 mois de prison avec sursis. Au lendemain de la dernière audience, un homme a découvert que l’affaire Luperto n’était pas encore jugée et a estimé qu’il devait apporter un témoignage concernant la reconnaissance d’un suspect par le mineur d’âge. Celui-ci a contacté Jean-Charles Luperto sur son GSM pour déclarer que les enquêteurs avaient laissé leur dossier au domicile de la maman du mineur d’âge avant d’entendre ce dernier. Il a déclaré qu’il était en relation avec la mère de l’enfant au moment de l’audition de celui-ci. Le parquet général a estimé que ce témoignage serait une «manœuvre assez maladroite de Jean-Charles Luperto» et que ce témoignage ne changeait pas le fond du dossier. La cour a également estimé que ce témoignage tardif n’était pas de nature à innerver la culpabilité de Jean-Charles Luperto.