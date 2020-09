Coronavirus | Le Genoa durement touché, 14 joueurs et membres du personnel positifs

Ce lundi, huit autres joueurs et quatre membres du personnel ont aussi été testés positifs, au lendemain de la défaite 6-0 face à Naples. Photo News

Covid-19: au lendemain de la gifle face à Naples, pas moins de 8 joueurs du Genoa ont été contrôlés positifs. Et ce ne sont pas les seuls…

Quatorze joueurs et membres du personnel du Genoa ont été testés positifs au Covid-19.

Le gardien de but Mattia Perin avait déjà été testé positif samedi. Le lendemain, Lars Schöne l’était également. Lundi, huit autres joueurs et quatre membres du personnel ont aussi été testés positifs, au lendemain de la défaite 6-0 face à Naples. Ils doivent être mis en quarantaine et ne sont pas autorisés à se rendre au club.

«Le club a activé toutes les procédures requises par le protocole et informé les autorités compétentes. Nous donnerons des informations sur l’évolution de la situation», a ajouté le Genoa, actuel 12e de Serie A.

Dans le même temps, lundi soir, l’autre club de Gênes, la Sampdoria, a annoncé que le joueur de Monaco Keita Baldé, sur le point d’être transféré, avait lui aussi été testé positif au Covid-19 lors de sa visite médicale.

«Il n’a eu aucun contact avec le groupe professionnel et est en quarantaine», a précisé la Sampdoria dans un communiqué.