Météo: une journée plutôt sèche dans l’ensemble, avec quelques éclaircies

Les températures seront encore assez douces avec des maxima de 14 à 19 degrés, ce mardi.

Il fera d’abord généralement sec ce mardi, avec quelques éclaircies. Il y aura ensuite davantage de nuages et parfois quelques précipitations dans l’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Mercredi, il fera d’abord sec avant un risque de faibles précipitations. À partir de jeudi, le temps sera par contre nettement plus variable avec de la pluie et des averses et il fera plus frais, avec des maxima de l’ordre de 14 degrés.

Ce mardi matin, le temps sera encore pluvieux en premier lieu sur la partie est du pays. Par la suite, il deviendra généralement sec partout avec une nébulosité variable à abondante.

L’après-midi, l’IRM prévoit davantage de nuages à partir de l’ouest avec localement un peu de pluie ou quelques averses. Sur l’est et le nord-est, le temps restera pratiquement sec jusqu’en fin d’après-midi.

Les températures seront assez douces avec des maxima de 14 degrés en Hautes Fagnes à 19 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d’ouest à sud-ouest.

En soirée, la nébulosité sera abondante avec, localement, quelques averses ou de légères pluies. La nuit suivante, des périodes de pluie sont prévues principalement sur la moitié sud-est du pays. Sur la partie nord-ouest, le temps restera généralement sec avec quelques éclaircies temporaires. Localement, risque de bancs de brouillard, surtout en Ardenne. Les minima varieront entre 10 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud – ouest.