Un cadeaux de 80 € par famille pour visiter la Wallonie

En automne et en hiver, la Wallonie à d’autres atouts. WBT-Denis ERROYAUX-

Dès le 5 octobre, chaque famille aura droit à un cadeau du gouvernement wallon qui va distribuer 60 000 pass de 80€ pour soutenir le tourisme.

Si le secteur touristique wallon a limité la casse cet été grâce au beau temps et à un changement de nos habitudes estivales. Avec l’automne, la pluie, le vent et toujours le Covid-19 l’arrière-saison s’annonce un peu plus morose.

Pour soutenir tous les acteurs touristiques, le gouvernement wallon a dégagé une enveloppe de 5 millions d’euros pour encourager à découvrir ou redécouvrir la Wallonie dans sa tenue automne-hiver.

Comment ça marche?

Vous voulez vous rendre à Durbuy, louer une chambre d’hôtes, voir les loups des grottes de Han ou les pandas de Pairi Daiza? Rendez-vous dès le 5 octobre minuit sur le site VisitWallonia.be.

Après avoir complété le formulaire en ligne, vous recevez un e-mail avec un QR code d’une valeur de 80€. Vous aurez alors un mois pour dépenser cette somme en une ou plusieurs fois.

Actuellement, près de 400 opérateurs touristiques participent à l’opération. Mais le catalogue va s’étoffer de jour en jour.

Que peut-on y trouver? Des attractions permanentes mais aussi des expositions, des gîtes, des hôtels (avec leur resto) et même des voyages en autocar. Il suffira de vous y rendre, de présenter votre QR code et le tour est joué.

Attention: vous aurez un mois pour utiliser votre pass. Chaque mois (5 octobre, 5 novembre, 5 décembre), 20 000 pass seront disponibles. Et les premiers arrivés seront les mieux servis.

Infos: visitWallonia.be