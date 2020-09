Dès décembre, une offre de trains renforcée et étendue depuis Mons

La SNCB a dévoilé sa nouvelle offre de transport, plus étoffée. A signaler à Mons: le retour du train à Quévy le week-end et un omnibus direct vers Mouscron.

Si la pandémie de Covid-19 a porté un coup à la fréquentation des transports publics, elle n’a pas miné la volonté de la SNCB de déployer une offre plus conséquente dans le cadre de son nouveau Plan de Transport, qui entre en vigueur en décembre 2020. D’ici 2023, l’offre globale de trains sera augmentée de 4,7%, soit 3,77 millions de train-kilomètres supplémentaires par rapport au Plan de Transport actuel prévu.

Pour la région de Mons, trois améliorations notables sont à signaler.

1. Le retour du Quévy-Mons le week-end

Depuis décembre 2014, les communes de Quévy et de Frameries étaient privées de desserte ferroviaire le week-end. La situation était dénoncée par les usagers de ces localités et certains élus locaux.

À partir de décembre 2020, les arrêts de Frameries, Genly et Aulnois verront à nouveau des trains s’arrêter le samedi et le dimanche. Les trains L Grammont – Ath – Mons seront prolongés jusqu’à Quévy, en desservant aussi les gares de Frameries et Genly. Ces mêmes trains desserviront aussi la gare de Mevergnies-Attre qui n’était jusqu’à présent pas desservie le week-end.

2. Des trains plus tardifs

Dès ce mois de décembre également, les jours de semaine en fin de soirée, la fréquence de certains trains augmentera et certains trains verront leur parcours étendu. Autour de Mons, il s’agira des trains entre Mons, Ath et Grammont et entre Mons et Quévy.

3. Trains directs vers Mouscron

Dès le mois de décembre, les liaisons omnibus entre Mons et Tournai seront prolongées jusqu’à Mouscron et ce, tout au long de la journée. Actuellement, cette liaison directe n’est assurée qu’une fois par jour et un changement à Tournai est nécessaire pour relier la cité des Hurlus à la cité du Doudou. La liaison directe permettra un gain d’un quart d’heure sur le trajet.