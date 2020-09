Première réussie pour Silvestre sous le maillot hurlu

Placé tel un guide, entre les jeunes Dabila et Agouzoul, Matias Silvestre a amené ce qu’il manque depuis le début de saison à l’Excel: de l’expérience. Grâce à son placement intelligent, l’Argentin a pu réussir sa première sans trop puiser dans ses réserves. Il a déjà marqué la dernière ligne de son empreinte par son guidage et son sens du timing. On pense notamment à un retour en dernière minute sur Fall. En conférence de presse, son coach, Fernando Da Cruz, a dit tout le bien qu’il pensait de son défenseur central. «Il a apporté tout ce qu’on attendait de lui depuis son transfert. Surtout de l’expérience au cœur de la défense. Il amène aussi de la stabilité à ses deux jeunes compères».