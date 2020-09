Mort du Covid-19, un maire roumain est élu… 11 jours plus tard

Les habitants du village de Deveselu ont réélu le maire sortant à une majorité écrasante. Et ce, bien qu’il soit décédé du Covid-19 il y a 11 jours!

Le village de Deveselu fait à nouveau la une des journaux. Et pour cause, quelques années seulement après s’être opposé à l’un des sites militaires américains les plus stratégiques en Europe, voilà que les habitants de cette petite commune du sud de la Roumanie ont décidé de confier un nouveau mandat à leur ancien maire, tout juste décédé du Covid-19.

Invités à s’exprimer lors des élections municipales qui se tenaient ce dimanche, les habitants de Deveselu ont en effet voté massivement (1.057 voix sur près de 1.600 suffrages) pour Ion Aliman, victime du coronavirus le 17 septembre à l’âge de 57 ans.

Interrogé par le média roumain «Digi24», l’adjoint au maire, Nicolae Dobre, a également voté pour Ion Aliman. «Il est resté sur le bulletin de vote et avait le droit d’être élu. C’est une situation légale. Les gens l’ont compris.»

Insolite, la victoire d’Ion Aliman a été fêtée par de nombreux villageois. Après la clôture du scrutin, des dizaines d’entre eux, bougies à la main, se sont même rendues sur la tombe du défunt pour célébrer son nouveau mandat. Histoire de «le féliciter» une dernière fois, explique une habitante de Deveselu.