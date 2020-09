Les Belges invités à faire contrôler leur vue gratuitement pendant la Semaine de la Vision

De plus en plus de Belges se plaignent régulièrement de leur vue mais ne consultent toujours pas un opticien ou un optométriste. Afin de remédier à cette situation, la population est invitée à faire tester sa vue gratuitement et sans engagement auprès de l’un des 200 professionnels participants à la 16e édition de la Semaine de la Vision qui se déroulera cette année du 3 au 10 octobre, indique lundi l’Association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique (APOOB) dans un communiqué.

Plus de 4 Belges sur 10 ont une vision trouble ou se plaignent d’avoir les yeux douloureux, brûlants, sensibles ou rouges. Et la moitié d’entre-eux n’ont pas pris la peine de faire contrôler leur vision auprès d’un opticien ou d’un optométriste au cours des cinq dernières années, selon les résultats d’une étude de l’APOOB.

Notre quotidien rempli de smartphones, tablettes, télévisions, ordinateurs portables et fixes fait qu’aujourd’hui le travail et la vie se déroulent de nombreuses heures derrière un écran, constatent les professionnels de la vision.

Les éditions précédentes ont par ailleurs montré qu’un quart des personnes testées avaient été référées à un ophtalmologue tandis que près de la moitié avaient été invitées à vérifier la dioptrie de leurs verres de lunettes ou de leurs lentilles de contact. Seulement 30 pc des personnes testées avaient une vision parfaite, avec ou sans lunettes ou lentilles de contact, souligne l’APOOB.

D’où l’importance de procéder à un examen régulier de sa vue «car un patient sur deux avec une perte de vision peut être évité ou parfaitement traité avec un diagnostic précoce», conclut l’APOOB.