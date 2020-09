EN IMAGES | À dix, Ciney sauve un point dans le derby communal face à Chevetogne

«Bien payés»

Premier match en P1 namuroise et premier but pour Simon De Bona. «L’objectif était de faire le maximum pour prendre un point. Au final, nous sommes bien payés avec ce partage face à une équipe à dix. Ils ont égalisé très vite après notre but. Si nous avions tenu encore 5 à 10 minutes sans encaisser, je ne suis pas sûr que Ciney serait revenu. »

«Retrouver le rythme et les séances collectives»

«Après 15 jours sans jouer, on a vu qu’on manquait de rythme. Cela s’est ressenti dans l’enchaînement des duels: quand on en gagnait un, notre deuxième homme était souvent en retard. La répétition des efforts dans un court laps de temps n’est pas encore au top, souligne Éric Suray, le coach de Chevetogne. Ça viendra au fur et à mesure des matches mais aussi des entraînements collectifs, car il n’y en a eu que peu ces dernières semaines.»

«Deux rouges d’affilée, c’est frustrant»

Le jeune défenseur cinacien Thomas Boudjemaa avait les yeux humides à la sortie du vestiaire. Et pour cause, son exlcusion, la deuxième cette saison après celle du match dernier contre Loyers, a eu lieu dans des circonstances bizarres. «Après le coup de Jérôme, l’arbitre a mis une carte jaune à Vandiepenbeeck pour rouspétance, et à moi aussi. Sauf que je ne l’ai pas vu. Quand je fais ma faute, je tombe donc un peu des nues quand il sort une jaune puis une rouge. C’est mon deuxième carton rouge en deux matches, pour des bêtises. Sur le plan personnel, c’est un début de saison frustrant. Mais je suis fier de mes collègues qui sont allés marquer à dix. »

«Le beau jeu pour le Stade Lambert»

«Je voulais que le groupe, très jeune, montre qu’il est capable de gagner autrement qu’en jouant bien. Aujourd’hui, il l’a fait, même si on ne prend qu’un point. Je suis content de la réaction des joueurs qui ont su égaliser assez vite. Le beau jeu, ce sera pour le Stade Lambert. À l’extérieur, il faudra qu’on s’adapte à l’adversaire», précise David Maucq.