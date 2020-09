15 000€ pour restaurer la toiture de la chapelle Saint-Antoine en Barbefosse à Havré

Le Collège communal va octroyer une subvention exceptionnelle pour résoudre le problème d’infiltration d’eau qui menace l’édifice moyenâgeux.

Le mois dernier, nous vous parlions de la chapelle Saint-Antoine en Barbefosse, un petit édifice religieux érigé à l’orée du Bois d’Havré, entre 1389 et 1409, par les chevaliers de l’Ordre de saint Antoine en Barbefosse.

Cette chapelle est non seulement un des plus anciens bâtiments religieux de la ville, mais il occupe également une place importante dans la tradition montoise, ayant constitué un important lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge jusqu’aux années 1980. Mais la chapelle fut ensuite laissée à l’abandon jusqu’à aujourd’hui.

Peinés par cette situation, des riverains et des amoureux du patrimoine ont relancé une association pour préserver ce patrimoine menacé par le temps et le manque d’entretien. Le problème le plus urgent réside en une importante infiltration d’eau qui fragilise la charpente et qui menace de s’effondrer à court terme.

Appel entendu par la Ville

Et la mobilisation de ces citoyens porte ses fruits. Ce lundi matin, le collège communal de la Ville de Mons a annoncé qu’il octroiera une subvention exceptionnelle de 15 000€ à la Fabrique d’église Saint-Martin à Havré, qui gère le site.

«La chapelle est un trésor patrimonial que nous tenions absolument à sauver et il était impératif d’agir rapidement, dans l’attente de subsides wallons qui seront sollicités auprès de l’administration wallonne du patrimoine», explique Nicolas Martin, Bourgmestre de Mons.

«L’ASBL gestionnaire du site a établi un devis pour les travaux qui permettraient de mettre la toiture hors eau avant cet hiver et ils se sont tournés vers le Collège pour demander une aide financière exceptionnelle que nous avons acceptée.»

Envisager l’avenir sereinement

«En tant que propriétaire du bâtiment, c’est la fabrique d’église qui sera en charge de faire le suivi des travaux. Cette aide immédiate était nécessaire pour envisager sereinement l’avenir du site», complète Mélanie Ouali, échevine en charge des fabriques d’églises.

Les travaux de mise hors eau comprennent notamment la vérification de l’ensemble des corniches, le démontage et l’évacuation des corniches trop dégradées et arrachées lors des tempêtes, la pose d’une nouvelle boiserie de support, la repose du pied de toiture, le remplacement de l’arêtier, la pose d’un plancher traité et la pose d’une descente d’eau pluviale.

Cette aide immédiate permettra d’endiguer la dégradation de l’édifice et d’envisager sereinement l’avenir du site. Il est prévu de restaurer sa restauration complète via une opération de crowdfunding menée par l’ASBL, des demandes de subsides wallons et des opérations de mécénat.

À noter que la chapelle abritait aussi une statue de saint Antoine classée «trésor de la Fédération Wallonie Bruxelles» et qui, fin août, a été évacuée pour être restaurée.