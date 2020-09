Les classes de maternelles fermées à Ittre et Virginal suite à quatre cas de Covid-19

Suite à quatre cas positifs au Covid-19, les sections maternelles des écoles d’Ittre et de Virginal resteront fermées jusqu’au 7 octobre.

Les 174 élèves de maternelle des écoles communales d’Ittre et de Virginal n’ont pas retrouvé leurs camarades hier matin. Avec trois enseignantes et une logopède testées positives au coronavirus, le pouvoir organisateur et la médecine scolaire se sont accordés sur une fermeture des classes maternelles jusqu’au 7 octobre inclus. «On avait déjà deux classes maternelles qui étaient fermées à Ittre, une depuis le lundi 21 septembre et l’autre depuis le jeudi 24 septembre», explique Christian Fayt, le bourgmestre d’Ittre.

La décision, prise ce dimanche à 16h, concerne les deux écoles car une des enseignantes atteinte travaille sur les deux sites. Un important travail administratif a alors débuté pour assurer que tout le monde soit averti de la situation: «La doctoresse a dû faire les mails destinés à tous les parents et prendre contact avec les enseignants pour tout retracer», précise Christian Fayt. À 18h30, les mails ont été envoyés et l’information a commencé à être transmise plus largement, notamment via les réseaux sociaux.

14 jours de quarantaine et non 7

Cette décision de fermeture concerne 106 enfants à Ittre et 68 à Virginal. Pour les enseignants, c’est la quatorzaine obligatoire: «Nous sommes toujours dans les anciennes mesures, donc nous sommes toujours avec quatorze jours de quarantaine, alors qu’à partir du 1er octobre c’est sept jours. On a informé le gouverneur et on va regarder si on peut, pour deux jours, basculer dans la nouvelle version mais ça, on verra bien.»

Ce lundi matin, trois parents sont venus déposer leur enfant à l’école communale de Virginal. Ils ont été renvoyés à leur domicile. «On ne peut pas les prendre. Ils doivent rester chez eux, en quarantaine», précise le bourgmestre.

Et pour la section primaire?

«Les classes primaires ne sont pas fermées car actuellement il n’y a aucun problème. Les maternelles à Virginal sont dans un autre site que les primaires, et à Ittre, les maternelles sont souvent ensemble. Il y a peu de contact avec les primaires.», explique Christian Fayt, qui suggère de faire le test dès qu’il y a un petit problème, pour contenir la propagation du coronavirus au maximum.