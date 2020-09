Trois élus du Vlaams Belang ouvriront la session du Parlement flamand

Filip Dewinter (VB) présidera la rentrée parlementaire en Flandre, suite à l’absence de Liesbeth Homans (N-VA) et selon la tradition. Photo News

La présidente du Parlement flamand Liesbeth Homans (N-VA) a annoncé lundi son absence à l’ouverture de la session 2020-2021 du Parlement flamand en raison d’un dépistage du coronavirus auquel elle doit se soumettre. Le député du Vlaams Belang Filip Dewinter la remplacera au perchoir, flanqué de deux jeunes députés de son parti, ce qui fâche l’opposition.

«C’est à mon grand regret, mais la sécurité prime», a commenté Mme Homans sur Twitter.

Traditionnellement, le Parlement flamand ouvre son année parlementaire le quatrième lundi de septembre avec une «déclaration de septembre» du gouvernement.

En tant qu’élu le plus ancien, c’est le député d’extrême droite Filip Dewinter qui ouvrira la session. Il sera flanqué des deux plus jeunes parlementaires, également du Vlaams Belang, Filip Brusselmans et Adeline Blancquaert. En principe, après la réélection du Bureau, Filip Dewinter doit laisser le perchoir à Liesbeth Homans, mais en l’absence de cette dernière, il présidera le reste de la séance.

Le sp.a refuse cette situation. «Au début de la séance, nous demanderons à tous les parlementaires du Vlaams Belang qui étaient au Heysel dimanche de quitter la salle par respect pour le personnel soignant», a annoncé la cheffe de groupe Hannelore Goeman. Les socialistes flamands pointent du doigt le rassemblement organisé à Bruxelles par le Vlaams Belang en cette période de coronavirus. Ils demandent que Joke Schauvliege (CD&V) préside la séance.