VIDÉO | Rixensart – Chastre: Le joli plat du pied de Gonzales

Rixensart – Chastre 2-2

RIXENSART: Renard, Fita Codina, Defrenne, Ceusters, Corten, Delville (70' Magnus), Royen (50' Aramian), Ernotte, Pinto Gouveia, Moreau, Richiusa (65' Corten)

CHASTRE: Battistini, Niangbo (80' Misson), Lambert, Remue, Berdayes, Berkes, Ginion (60' De Vitto), Gonzales (70' Fontaine), Ducornait, Brassart, Vrins

Buts:Lambert (0-1, 50'), Ernotte (1-1, 55'), Gonzales (1-2, 57'), Aramian sur pen. (2-2, 83')

Nantis d’un joli 6/6, les deux équipes n’ont pu se départager et au final, le match nul semblait plutôt logique pour le T1 rixensartois Pierpaolo Giunta. «On a assisté à une belle rencontre entre deux équipes qui ont joué le jeu. Nous sommes revenus deux fois au score et j’ai apprécié le caractère affiché par mes gars.»

Même son de cloche du côté du T2 chastrois Manu Jossart, ravi d’avoir ramené un bon point d’un déplacement compliqué. «Peu d’équipes viendront prendre des points ici à Rixensart et même si on a mené deux fois au score, nous sommes satisfaits car le contenu était bon et avec un peu plus de réussite on revenait avec les trois points.»