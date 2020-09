Des frayeurs inutiles pour le Club, vainqueur du derby brugeois

Le 7 mars dernier, lors de la 29e et, on ne le saura que quelque temps plus tard, dernière journée de la saison 2019-2020, le Club s’imposait face à son voisin (2-1). Tout Bruges était pourtant aux anges ce soir-là. Car les Blauw en Zwart portaient ainsi leur avantage à 15 unités sur leur plus proche poursuivant (Gand), tandis que le Cercle obtenait, quant à lui, la certitude de demeurer en D1A.