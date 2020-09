VIDÉO | Naples, avec un but et deux assists pour Mertens, et Milan en tête du classement

Dries Mertens a pris un but et deux assists à son compte avant de quitter la pelouse. Photo News

Naples s’est promené au San Paolo dimanche contre Genoa dans le cadre de la 2e journée du championnat d’Italie de football (6-0).

Dries Mertens a pris un but et deux assists à son compte avant de quitter la pelouse (66e). Dans le même temps, l’AC Milan, avec Alexis Saelemakers pendant 63 minutes, est allé s’imposer à Crotone (0-2).

Naples a bien débuté la rencontre avec un but de Hirving Lozano sur assist de Mertens (10e) mais a dû patienter avant de doubler l’écart par Piotr Zielinski (46e). Tout est devenu plus facile pour Mertens, qui a inscrit le troisième but (57e) avant de donner le ballon du doublé à Lozano (65e). Elif Elmas (69e) et Matteo Politano (72e) ont soldé le compte des Génois. Au classement, Naples, qui compte le maximum de points (6), partage la première place avec l’AC Milan et Vérone.

Grâce à des buts de Frank Kessié sur penalty (45e+2) et Brahim Diaz (50e), l’AC Milan est allé s’imposer 0-2 à Crotone, qui a deux défaites à son actif.