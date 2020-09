Sambi Lokonga a pris ses responsabilités

Albert Sambi Lokonga aura dû attendre son 40e match de Pro League pour inscrire son premier but. Contre Eupen, et en l’absence d’Adrien Trebel, le Verviétois, qui fêtera ses 21 ans en octobre, a pris ses responsabilités. Jusqu’ici, Vincent Kompany lui avait reproché de ne pas tenter suffisamment sa chance au but.