The Mandalorian, Ratched, Beforeigners: nos 3 idées streaming du 27 septembre

The Mandalorian (Disney + ) -

Un Daft Punk des étoiles, un champion du monde de lobotomie et un peu d’agitation à Oslo: il y a tout ça, et puis c’est tout, dans votre rendez-vous streaming du dimanche. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro dimanche prochain.

1 The Mandalorian

Disney + Série de Jon Favreau. Avec Pedro Pascal et Nick Nolte (4 épisodes de 33 à 42 minutes).

Ce que ça raconte

Un chasseur de têtes mandalorien – donc casqué – se prend d’affection pour le «bébé Yoda» qu’il est censé rapporter à son client.

Ce qu’on en pense

Une série dérivée de l’univers Star Wars très orientée western. On valide les quatre premiers épisodes… et on attend la suite.

2 Ratched

Netflix Série de Evan Romansky & Ryan Murphy. Avec Sarah Paulson, Fin Wittrock et Cynthia Nixon (8 épisodes de 45 à 62 minutes).

Ce que ça raconte

Les débuts de Mildred Ratched, la terrible infirmière de Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Ce qu’on en pense

Un trop plein de noir et de musique dramatique, qui oublie aussi de nous raconter une histoire. Bof.

3 Beforeigners (Fremvandrerne)

Be à la Demande Série d’Anne Bjornstad. Avec Krista Kosonen, Nicolai Cleve Broch et Agusta Eva Erlendsdottir (6 épisodes de 45 minutes).

Ce que ça raconte

L’apparition impromptue de réfugiés temporels dans le Oslo d’aujourd’hui.

Ce qu’on en pense

Déjà vu? Que nenni (pardon, que nei, en norvégien dans le texte), car ce drôle de show joue aussi la carte de l’humour. Et ça marche. Très bien, même.

