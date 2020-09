VIDÉOS | L’Atletico cartonne face à Grenade avec deux buts du nouveau venu Suarez

L’Atletico Madrid n’a pas fait les choses à moitié pour son entrée en championnat d’Espagne face à Grenade dimanche: 6-1.

Titulaire, Yannick Carrasco est sorti à la 71e alors que les Colchoneros menaient déjà 3-0. Luis Suarez, qui a débarqué vendredi du FC Barcelone, est monté au jeu à la 70e et en a profité pour signer un doublé et distiller une passe décisive.

😍 | Luis Suárez marque un but pour ses débuts avec l'Atlético ! 👏#AtletiGranada pic.twitter.com/zUf958hGJv — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 27, 2020

?? | Luis Suárez inscrit son deuxième but du match ! 🇺🇾💪°°#AtletiGranada pic.twitter.com/xsmg9gv40j — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 27, 2020

Au repos, l’Atletico menait avec un seul but d’avance marqué par Diego Costa (9e) parce que Saul Niguez a manqué la transformation d’un penalty (16e). Mais après le repos, les Colchoneros se sont régalés grâce à Angel Correa (47e) et Joao Felix (65e), le prodigue portugais de 19 ans. Monté à la place de Diego Costa (70e), Suarez a servi Marcos Llorente (73e) avant d’inscrire deux buts d’une tête décroisée (85e) et d’une reprise croisée du gauche (90e+3).

Au classement, Grenade, qui a réduit l’écart par Jorge Molina (87e, 5-1), reste coleader surprise avec 6 points en trois rencontres.

Aux Pays-Bas, la colonie belge de Waalwijk attend toujours son premier point après avoir été battu à Utrecht (3-1). Capitaine, Anas Tahiri et Ahmad Touba ont disputé l’intégralité de la rencontre, Lennerd Daneels est sorti (71e), Cyril Ngonge est monté au jeu (81e) et Thierry Lutonda est resté sur le banc. Chez les vainqueurs, Otman Boussaid a été remplacé (76e) alors que la marque était de 2-1. Après trois journées, Utrecht compte 4 points (9e).

En Ecosse, Funso Ojo a suivi du banc la victoire 0-3 d’Aberdeen à Ross County, réduit à dix suite à l’exclusion Iain Vigurs (60e). Au classement, Aberdeen est 4e avec 15 points mais a disputé 7 matches contre 9 aux Rangers (23 points). Ross County (11 points) est 7e.