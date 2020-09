Alaphilippe: «Le rêve de ma carrière»

Une course parfaite

Guillaume Martin (FRA), 13e de la course et équipier du nouveau champion du monde Julian Alaphilippe.

«Ça a été une course parfaite de bout en bout, on a respecté parfaitement ce qu’on avait dit au briefing. On avait prévu de durcir à deux ou trois tours de l’arrivée et ensuite de suivre, d’accompagner les coups. J’ai été vigilant avec Rudy Molard pour que Julian (Alaphilippe) soit dans les meilleures dispositions dans la montée finale. On savait qu’au top de sa forme sur une montée raide et punchy comme celle-là, c’est le meilleur du monde et il l’a montré une nouvelle fois aujourd’hui.»

«Quand on a un plan précis c’est facile de le faire sur tableau noir dans le bus mais c’est plus difficile de le mettre en place. On a vu une équipe soudée toute la journée. J’ai entendu ces dernières semaines à la suite du Tour de France que les Français étaient en retrait par rapport aux autres nations, aujourd’hui on a répondu sur le terrain.»