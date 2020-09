Un homme tente de faire dérailler un train à la gare des Guillemins

Un homme a tenté de faire dérailler un train, samedi soir, à la gare des Guillemins à Liège, indique dimanche le parquet liégeois. Il avait déposé des éléments en béton sur les rails.

Les services de sécurité de la gare de Liège-Guillemins sont intervenus samedi vers 18h00 car un homme, en séjour illégal, a tenté de faire dérailler un train.

Il souhaitait rejoindre l’Allemagne et rentrer chez lui, mais on lui a refusé l’entrée dans le véhicule ferroviaire. L’homme s’est alors énervé et a jeté des caniveaux en béton sur les rails pour essayer de faire dérailler le train.

Sa tentative échouée, il a été rapidement interpellé puis privé de liberté.

Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt à son encontre.