Plusieurs milliers de voitures au Heisel pour la manifestation du Vlaams Belang

Le Vlaams Belang organisait dimanche au Heisel une action de protestation contre la mise sur pied d’une majorité fédérale Vivaldi.

Le parti d’extrême-droite affirme que plus de 5.000 voitures ont fait le déplacement, ce qui équivaudrait à 10.000 personnes. «C’est un succès incroyable», a commenté le président du parti, Tom Van Grieken.

Les participants au «Tour de protestation à Bruxelles – Pas mon gouvernement!» sont venus dimanche matin de divers endroits en Flandre pour rejoindre le parking C à Grimbergen, près de Bruxelles, pour une manifestation statique. «Nous voulons envoyer le signal assourdissant à l’élite politique que la Flandre ne tolère pas une politique de gauche et anti-flamande», pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.

Sur les autoroutes vers Bruxelles, de longues files de véhicules ornés de drapeaux au lion flamand se rendaient au Heysel.

Les organisateurs de l’événement avaient appelé les protestataires à se rendre à Bruxelles en voiture en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Arrivés sur place, de nombreux participants sont sortis de leur véhicule. La grande majorité d’entre eux portaient un masque buccal mais la distanciation sociale était loin d’être respectée.

Il n’existe pour l’heure aucun décompte officiel mais le Vlaams Belang estime que 5.000 voitures, soit quelque 10.0000 personnes, se sont mobilisées.

Le Vlaams Belang qualifie la Vivaldi d’«anti-démocratique et anti-flamande».

«Le 26 mai 2019, le Flamand a donné un signal clair, la gestion doit être plus flamande et plus à droite. Or, à présent, c’est le contraire qui se passe et c’est inacceptable», a déclaré M. Van Grieken. «J’espère que le Vlaams Belang et la N-VA uniront leurs forces dans l’opposition.»