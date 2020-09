L’Azerbaïdjan bombarde la région séparatiste du Nagorny Karabakh

L’Azerbaïdjan a lancé dimanche une offensive contre les séparatistes arméniens de la région du Nagorny Karabakh, ont annoncé ces derniers, qui affirment avoir infligé des «pertes» à l’armée azerbaïdjanaise.

Deux hélicoptères azerbaïdjanais ont été abattus, a par ailleurs indiqué le ministère arménien de la Défense, qui soutient les séparatistes.

L’Azerbaïdjan a pour sa part affirmé avoir lancé une «contre-offensive» après une attaque des séparatistes, et fait état d’un seul appareil abattu.

«Tôt ce matin, la partie azerbaïdjanaise a lancé des bombardements tout au long de la ligne de contact. Ils bombardent aussi Stepanakert (la capitale), nous appelons la population à se mettre à l’abri», a indiqué le porte-parole de la présidence séparatiste sur sa page Facebook.

Le Nagorny Karabakh est une région sécessionniste d’Azerbaïdjan, peuplée majoritairement d’Arméniens et soutenue par l’Arménie. Elle a été le théâtre d’une guerre au début des années 1990 ayant fait 30.000 morts, et depuis les autorités azerbaïdjanaises veulent en reprendre le contrôle, par la force si nécessaire, alors que des pourparlers de paix sont dans l’impasse depuis de longues années.

Des combats opposent régulièrement séparatistes et Azerbaïdjanais, ainsi que Erevan et Bakou. En 2016, de graves heurts armés avaient failli dégénérer en guerre au Karabakh, et des combats a aussi opposé en juillet 2020 Arméniens et Azerbaïdjanais à leur frontière.

La porte-parole du ministère arménien de la Défense, Chouchane Stepanian a indiqué que les forces arméniennes, qui soutiennent les séparatistes, ont abattu «deux hélicoptères et trois drones de l’Azerbaïdjan […] les combats se poursuivent».

«Les forces armées du Karabakh ont jusqu’ici mis en échec les plans (de l’Azerbaïdjan), infligeant de lourdes pertes» à l’adversaire, a indiqué le ministère de la Défense de la région séparatiste.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a pour sa part indiqué dans un communiqué avoir lancé une «contre-offensive sur toute la ligne de front», afin de «mettre fin à des activités militaires des forces armées de l’Arménie et assurer la sécurité de la population civile».

Il indique qu’un seul hélicoptère a été abattu et que son équipage est sain et sauf. Il affirme avoir détruit 12 batteries anti-aériennes.