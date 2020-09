Avec Courtois et sans Hazard, le Real Madrid se fait peur mais s’impose au Betis Sévile

Sergio Ramos (gauche) fête son but avec Raphael Varane. AFP

Après une première sortie manquée la semaine dernière, le Real Madrid s’est imposé in extremis samedi sur le terrain du Betis Séville (2-3) dans le cadre de la 3e journée du championnat espagnol.

Après une très belle parade de Thibaut Courtois sur une tête d’Antonio Sanabria (7e), le Real a ouvert le score grâce à Fede Valverde, bien servi au premier poteau par le Français Karim Benzema (0-1, 14e).

Les Andalous ont répliqué par Aissa Mandi (1-1, 35e) sur une tête à bout portant et par William Carvalho sur un tir puissant (2-1, 37e).

En seconde période, les champions d’Espagne sont repassés devant après un but contre son camp d’Emerson (2-2, 48e), exclu quelques minutes plus tard (67e), et un penalty transformé, sur une ‘Panenka’, par le capitaine Sergio Ramos (2-3, 80e).

C’est la première victoire en championnat pour les Madrilènes, contraints au partage dimanche dernier à la Real Sociedad (0-0). Le Real est 5e avec 4 points alors que le Betis, qui a concédé la première défaite de sa saison, est 2e avec 6 points et un match de plus que son adversaire du soir.

Eden Hazard n’était pas sur la feuille de match. Le Diable rouge est toujours à la recherche de sa meilleure forme après sa blessure à la cheville.