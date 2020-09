Donald Trump nomme la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême

Le président américain Donald Trump a nommé, samedi soir, la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême des États-Unis.

Cette décision ancre encore un peu plus dans le conservatisme l’institution qui tranche les grands débats de la société américaine.

«C’est ma troisième nomination» pour la Cour suprême «et c’est un grand moment», a déclaré M. Trump depuis les jardins de la Maison Blanche.

«Ce soir, j’ai l’honneur de nommer l’une des juristes les plus brillantes et les plus douées du pays à la Cour suprême», a-t-il lancé, soulignant sa «fidélité sans faille» à la Constitution.

«Vous allez être fantastique», a-t-il lancé en s’adressant à la juge, debout à ses côtés.

Le 45e président des États-Unis a prédit une confirmation «rapide» par le Sénat, où les républicains détiennent la majorité.

«J’aime les États-Unis et j’aime la Constitution des États-Unis», a déclaré Amy Coney Barrett lors d’une brève allocution au cours de laquelle elle a rendu un hommage appuyé à Ruth Bader Ginsburg, la juge progressiste décédée la semaine dernière et qu’elle est appelée à remplacer.

«Elle a gagné l’admiration des femmes à travers le pays et dans le monde entier», a-t-elle souligné.

Le choix présidentiel devrait être rapidement validé par le Sénat. Les auditions doivent débuter le 12 octobre, pour un vote espéré fin octobre, quelques jours avant l’élection du 3 novembre, selon des médias américains.