Une maison ravagée par un incendie: les occupants relogés

Gros déploiement de pompiers ce samedi soir à la rue Émile Royer à Quevaucamps, où une habitation était la proie des flammes.

Un incendie a dévasté une habitation de la rue Émile Royer à Quevaucamps, ce samedi soir vers 22 h 15. À l’arrivée des pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde, les flammes étaient visibles depuis les fenêtres de la maison.

Les occupants, un couple et ses deux enfants qui recevaient des personnes à dîner, ont réussi à sortir du bâtiment, tous sains et saufs même si l’on imagine leur état de choc. Les animaux de compagnie ont également pu être sauvés.

«Le feu couvait vraisemblablement depuis un certain temps et lorsque le propriétaire s’est rendu compte de la situation, il était déjà trop tard, nous explique le lieutenant Wallemacq, qui dirigeait les opérations. L’incendie, dont l’origine est inconnue, a pu être maîtrisé assez rapidement grâce à la rapidité d’intervention et les importants moyens déployés sur place».

Au total, dix-neuf pompiers de la zone de secours Wapi ont été mobilisés pour circonscrire le sinistre. Deux autopompes, deux citernes et une auto-échelle venant des casernes de Belœil, Basècles et Bernissart se trouvaient sur place. La police de Belœil-Leuze a établi un petit périmètre de sécurité autour de la bâtisse. Parmi les autres intervenants, une équipe d’ORES a été appelée pour couper l’alimentation électrique du quartier.

En dépit de l’efficacité des hommes du feu, l’étage ainsi qu’une bonne partie de la toiture ont été détruits par les flammes. La maison s’avérant inhabitable, les occupants ont été relogés dans la famille.

Le bourgmestre de Belœil, Luc Vansaingèle, qui est descendu sur les lieux, a témoigné de son soutien à l’égard de la famille sinistrée. «Nous nous tenons à disposition si les occupants ont besoin d’un logement d’urgence, celui de Wadelincourt étant libre. Nous verrons également de quelle manière nous pouvons aider ces personnes dans le besoin suite à l’incendie».