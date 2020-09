D3: Aische rate un penalty crucial face à un joueur de champ, Onhaye balaie Rochefort, Namur gagne à Tournai, spectaculaire Marloie – Habay

On fait le point sur les résultats de ce samedi soir en D3A et D3B ACFF.

D3A ACFF

Aische – CS Brainois 1-2

Buts: Roulez (0-1 et 0-2, 44e et 68e), Delooz (1-2, 83e)

Quelle fin de match! Dans les arrêts de jeu, Aische a obtenu un penalty qui aurait pu lui permettre d’arracher un point. Une action qui a conduit à l’exclusion de Vandewalle, le gardien remplaçant qui était monté au jeu 10 minutes plus tôt suite au carton roug du N.1 Vits. C’est Coquelle qui a joué les dépanneurs de service entre les perches et il a repoussé le tir au but de Plos, assurant ainsi les 3 points à des Brainois réduits à 9.

Tournai – Union Namur FLV 0-1

But: Bombele (0-1, 23e)

Deuxième défaite consécutive pour les Tournaisiens après celle concédée à Mons mercredi. À nouveau par le plus petit des écarts, sur un but de Bombele qui n’avait plus qu’à conclure un ballon repoussé par Delins. Namur compte 4 points sur 6 après son partage face au Crossing Schaerbeek.

St-Symphorien – St Ghislain-TH nc

D3B ACFF

Onhaye – Rochefort 4-0

Buts: Lorenzon (1-0, 3-0 et 4-0, 18e, 77e et 89e), Guiot (2-0, 30e)

Déjà double buteur contre Huy, Lorenzo a ajouté 3 roses à son bouquet ce samedi soir, assurant une belle victoire à Onhaye face à des Rochefortois qui ont joué les 25 dernières minutes à 10 suite à l’exclusion de Sarr.

Marloie – SC Habay La Neuve 2-4

Buts: Warlomont (0-1, 15e), Copette (0-2, 29e), Collard (1-2, 33e), Simon (2-2, 36e), Roland csc (2-3, 85e), Molnar (2-4, 90e+1)

Les supporters des deux clubs luxembourgeois en ont vu de toutes les couleurs. Habay pensait s’être mis à l’abri en menant 0-2 à la demi-heure mais Marloie est vite revenu au score. Bien que réduits à dix après l’exclusion de Lecomte à la 63e, ce sont finalement les visiteurs qui ont émergé en fin de partie après un autobut de Roland et le clou du spectacle signé Molnar. Les Habaysiens sont pour l’instant les seuls à compter 6 points sur 6 tandis que Marloie cherche toujours sa première unité.

Oppagne – Mormont remis

