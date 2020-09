Richelle-Huy n’aura pas lieu ce dimanche

Un cas de coronavirus a été détecté chez les Hutois, qui voient donc leur match de ce dimanche reporté à une date ultérieure.

Et une de plus! Une nouvelle rencontre reportée à cause de cette fichue épidémie de Covid-19. Cette fois, c’est l’équipe de D3 ACFF de Huy, un club qui n’est pas épargné puisque la P3 est également à l’arrêt, qui fait les frais du virus.

Conséquence de tout cela, la rencontre à Richelle, qui était prévue ce dimanche à 15h, est tout bonnement annulée et reportée à une date ultérieure.