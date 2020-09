Intempéries: l’Haine et la Senne en pré-alerte de crue

L’Haine et le bassin de la Senne et ses affluents sont en phase de pré-alerte de crue en Wallonie, peut-on lire samedi sur le site de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

«Suite aux pluies des 24 dernières heures et les précipations encore annoncées, le seuil de pré-alerte de crue est atteint sur l’Haine en amont de Mons. Cela ne concerne ni la Trouille ni les affluents en aval de Mons», souligne le site du SPW Wallonie.

Avec les pluies annoncées pour cette nuit, les seuils de pré-alerte seront également atteints sur le bassin de la Senne et ses affluents.

En Flandre orientale, le seuil d’alerte de crue a été franchi sur deux cours d’eau non navigables situés sur le bassin inférieur de l’Escaut, ont indiqué samedi l’Agence flamande de l’environnement et le gestionnaire des voies navigables flamandes. Aucune inondation menaçant des habitations n’a toutefois été constatée.

Au cours de ces dernières 24 heures, il a plu davantage qu’en l’espace d’un mois normal et d’importantes précipitations sont encore attendues dans les prochaines heures, selon les prévisions de l’IRM, qui a émis une alerte jaune aux pluies abondantes.