Quatre Belges en lice ce dimanche à Roland-Garros

David Goffin, sur le court central Philippe Chatrier, et Elise Mertens, sur le «nouveau» court Simonne Mathieu, inauguré l’an dernier, ouvriront le bal du Roland-Garros 2020, ce dimanche dès 11h. Kirsten Flipkens et Greet Minnen seront aussi en lice en fin de journée. Pour autant que la pluie (annoncée) ne perturbe pas trop les débats…

Si la météo, annoncée… très arrosée et venteuse, le permet (mais vu le tout nouveau toit rétractable, on pourra de toute façon jouer sur le court Philippe-Chatrier), l’édition automnale de Roland débutera ce dimanche dès 11 h avec 40 matches (20 messieurs-20 dames) au programme.

Et une chose est sûre, David Goffin sera sur le terrain, quel que soit le temps, avec un 1er tour en ouverture de la journée sur le court Ph. Chatrier. Pour un rendez-vous délicat en perspective. Le Liégeois (ATP 12) aura, en effet, l’honneur d’inaugurer le central parisien, face au jeune Italien Jannik Sinner, ATP 74 à 19 ans, l’une des valeurs montantes du tennis mondial. Vainqueur des Next Gen Finals (le Masters des jeunes de moins de 21 ans), Sinner a récemment battu Benoît Paire (ATP 24) et Stefanos Tsitsipas (ATP 6) sur la terre battue de Rome avant de prendre un set à Dimitrov (ATP 22). Goffin le connaît bien et s’en méfie: «car il est fort, en forme et représente l’avenir du tennis. Mais j’ai pour moi l’expérience et notamment celle d’éventuels matches en cinq sets (ce ne sera que le 5e Grand Chelem de l’Italien qui n’a joué qu’une fois cinq manches, au 1er tour du récent US Open avec une défaite contre Kachanov à cause de crampes, après avoir mené 2 sets à 0)». Le seul duel entre les deux joueurs, en 1/8 de finale à Rotterdam (dur) en début d’année, avait tourné à l’avantage de l’Italien (7-6 (9/7), 7-5). Goffin est le seul Belge qualifié pour le tableau final masculin.

Parmi les autres matches messieurs de ce dimanche, on retiendra le choc des «vieux briscards» opposant Stan Wawrinka (Sui/ATP 17) et Andy Murray (G-B/ATP 111).

Trois dames sur les quatre avec Mertens en ouverture

Côté dames, trois de nos quatre compatriotes engagées à Paris sont aussi programmées ce premier jour. Aussi en ouverture de journée, à 11h donc, sur le Court Simonne-Mathieu en forme de serre, Elise Mertens (WTA 20), tête de série N.16, débutera, sa rencontre face à la Russe Margarita Gasparya (WTA 122). «Une joueuse que j’ai déjà affrontée il y a presque 2 ans à l’Open d’Australie 2019 (victoire 6-1, 7-5), mais le contexte est tellement différent, ici, que cela ne compte quasi-pas, dit-elle. À ce propos, je pense que ce Roland-Garros automnal sera si spécial avec des conditions de jeu inhabituelles, le froid, les terrains plus lourds et donc plus lents. Mais ce sera pareil pour toutes les joueuses, on doit s’adapter et c’est celles qui le feront le mieux qui tireront leur épingle du jeu. J’espère être parmi elle».

Mertens sort d’un bel été avec une finale sur la terre battue de Prague mi-août, une 1/2 finale au tournoi de Cincinnati (joué à New York), un 1/4 à l’US Open (dur tous les deux) et encore un récent 1/4 de finale sur la terre battue de Rome.

En fin de journée (toutes les deux en 4e match), Kirsten Flipkens (WTA 79) jouera contre la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 27 et tête de série N.23) et Greet Minnen (WTA 111) découvrira Roland-Garros contre la qualifiée argentine Nadia Podoroksa (WTA 131), 23 ans et N.1 de son pays.

Pour rappel, seulement 1.000 spectateurs par jour seront autorisés à Roland-Garros, un «coup dur» pour la FFT, et outre le toit du Chatrier, l’éclairage des courts permettra aux matches tardifs de se terminer malgré une éventuelle tombée du jour.