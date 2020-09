Coronavirus: les associations médicales appellent les sportifs à la vigilance avant et après l’activité

L’association des médecins sportifs et évaluateurs (SKA) et Gezond Sporten Vlaanderen (GSV) appellent tous les sportifs en équipes à garder leurs distances avant et après leurs prestations et à porter un masque.

Sinon, les compétitions et les séances d’entraînement seront bientôt interrompues et les installations sportives pourraient être à nouveau fermées.

Les associations mettent notamment en garde contre la transmission du coronavirus avant ou après l’activité sportive. «Les infections sont rarement liées aux séances d’entraînement ou aux matchs eux-mêmes. Dans la plupart des sports, les contacts sont trop courts pour transmettre le virus. Même les sports en salle, selon les données actuelles, ne présenteraient pas un risque élevé pour les athlètes. Bien entendu, il faut éviter tout contact inutile pendant le sport (highfives, accolades, etc.)».

Les moments où une vigilance accrue est nécessaire se situent principalement avant ou après l’activité de groupe, et pendant les pauses. Il s’agit, par exemple, du covoiturage, de l’utilisation de vestiaires très fréquentés, de la célébration des victoires par des embrassades, de la fréquentation d’un café sans distance et de longues conversations en face-à-face sans masque.

SKA et GSV soulignent une fois de plus qu’il est important de garder une distance d’un mètre et demi avant, entre et après les séances de sport. Les athlètes doivent également porter un masque et se laver les mains à ces moments-là.

Les associations demandent aux entraîneurs et aux responsables de club de veiller strictement à ce que les athlètes respectent ces consignes. Les vestiaires ne doivent être utilisés que s’il n’y a pas d’autre option (à cause du froid par exemple), si nécessaire par groupes. Il est préférable que les discussions se déroulent à l’extérieur.

Enfin, SKA et GSV demandent aux supporters de garder leurs distances ou de porter un masque, d’éviter les buvettes surpeuplées et de ne pas assister aux entraînements s’ils n’y sont pas obligés.