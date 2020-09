Si, comme on peut le penser, les bourgmestres sont les plus compétents pour savoir ce qui se trame au sein de leur commune, est-ce pour autant qu’il fallait que le gouvernement fédéral leur refile (une fois de plus) la patate chaude pour l’application de certaines mesures «fortement conseillées» par ces mêmes autorités supérieures?

Décisions dont on sait par ailleurs qu’elles divisent fortement les «pros» et les «antis» de ce type de mesures.

Le port du masque obligatoire – ou pas – en est l’exemple type.

Ainsi, le Fédéral déclare haut et fort ce que beaucoup souhaitent entendre; à savoir que le masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur sauf là où il risque d’y avoir du monde et qu’il est difficile d’y faire respecter les normes sanitaires. Et que, de toute façon, in fine, il appartient aux premiers magistrats communaux de déterminer quelles sont ces zones. Bref, on en revient à la case départ. Avec le risque de se retrouver, comme c’est le cas aujourd’hui, face à des situations très différentes d’une commune à l’autre et qui ne font que renforcer le manque de cohérence des décisions adoptées. Lequel n’incite guère la population à y adhérer…