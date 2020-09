Colruyt retire de la vente sa salade de poulet méridionale

Colruyt, en concertation avec l’Agence pour la sécurité alimentaire (Afsca), a décidé de retirer de la vente sa salade de poulet méridionale (150g), a annoncé le groupe vendredi.

Un contrôle interne a révélé qu’une quantité limitée de pots de salade de poulet méridionale avaient été utilisés pour emballer du poulet andalouse. L’allergène soja n’est donc pas mentionné sur l’emballage du pot de salade de poulet méridionale portant la date de péremption du 05/10/2020.

Les clients qui ont acheté ce produit, dont le numéro d’article est le 10762, vendu entre le 11 et 24 septembre, et qui sont allergiques ou intolérants au soja sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Le produit ne présente aucun danger pour les consommateurs ne souffrant pas d’allergie ou d’intolérance.

Pour plus d’informations, les clients peuvent contacter le service clientèle de Colruyt Group au 0800/99.124.