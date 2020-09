Excel Mouscron: que d’absences pour la réception de Charleroi!

Face au leader, Mouscron n’aura rien à perdre. Une défaite serait jugée logique, une victoire serait un exploit.

Dimanche soir, on aura le droit à un match des extrêmes. La lanterne rouge, Mouscron, accueille le leader, Charleroi. Un match disproportionné sur le papier. D’autant plus que l’Excel comptera de nombreuses absences. «Gueye a été victime d’une commotion cérébrale ce matin. Bocat et Mohamed sont touchés aux ischios, Olinga à la cheville. Enfin, Onana est suspendu. Cela fait beaucoup», concède Fernando Da Cruz.

Mais l’entraîneur mouscronnois veut croire à l’exploit. «Même si les Carolos sont dans une bonne dynamique, il faut tout faire pour les embêter. On doit se lâcher et jouer sans peur. Si on ne tente pas contre la meilleure équipe belge actuelle, contre qui le fera-t-on? On n’a rien à perdre».

Reste à voir si le coach changera sa tactique pour un passage à 5 défenseurs vu les absences. Réponse dimanche soir.

