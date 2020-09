Éghezée: une brocante consacrée à l’univers de la bière

Sandra et Christophe, dans leur temple dédié aux trappistes et aux belles plaques émaillées. -

Ce samedi, capsules, verres, plaques émaillées et sous-bocks envahissent la place Saint-Martin de Leuze pour une brocante bien moussante.

Oubliez les clichés et les avertissements habituels. Ce samedi, il sera particulièrement agréable d’être… à côté de la plaque, émaillée en l’occurrence. Comme celles que l’on retrouve chez Sandra et Christophe, les tenanciers du café Saint-Martin, au centre de Leuze.

«Cela fait plusieurs années que nous nous sommes pris de passion pour les vieilles plaques que l’on trouvait dans les bistrots», situe Sandra. «C’était les publicités de l’époque…» Des «réclames» au charme fou et qui se trouvent désormais au centre de bien des attentions. «Les prix peuvent en effet monter très fort», continue la Leuzoise. «En fonction de la rareté, l’ancienneté. C’est un peu la même chose que pour les verres. Et quand il y a eu une erreur dans l’impression, cela augmenter le côté unique de l’objet. Et donc, son prix.»

Christophe et Sandra possèdent ainsi quelques jolies plaques émaillées qui datent des années cinquante.

C’est le cas de tôles publicitaires vantant les mérites des bières Labor ou de la pils Elberg.

La préférée du couple n’est pourtant pas la plus ancienne. «C’est celle réalisée par le dessinateur Servais pour Orval. Elle est tellement belle qu’on n’ose pas la fixer au mur du café», rigole Sandra.

Quand on tient un café transformé en temple des trappistes et quand on s’intéresse aux vieux émaux, inévitablement, on rencontre pas mal de passionnés. «C’est comme ça qu’est née l’idée d’organiser une brocante exclusivement dédicacée aux objets brassicoles», continuent les patrons du Saint-Martin. «Et cela peut prendre toutes les formes: les sous-bocks, les capsules, les verres, les jeux de cartes, les vieux bacs…» Et bien sûr, les plaques émaillées.

Ça va déborder de la place

Avec l’appui de leur pote Fabian de Beer, Christophe et Sandra organisent donc ce rendez-vous, ce samedi dès 7 heures du matin, sur la place Saint-Martin. «Et on a même dû déborder un peu (comme une bonne mousse) vers la rue de Cortil», annonce Sandra. «On a une bonne vingtaine d’exposants qui viennent de toute la Wallonie mais aussi de Flandre. Avec la crise du Covid, beaucoup de brocantes ont été annulées. On sent donc une grande envie pour ce genre d’événement.» Il n’en faut pas plus pour faire mousser son samedi.

La brocante brassicole de Leuze, ce samedi 26 septembre, dès 7 heures, route de Namêche, sur la place de l’église Saint-Martin.