Attaque à Paris: la vie des victimes n’est «pas en danger»

La vie des deux victimes de l’attaque à l’arme blanche perpétrée vendredi à proximité de l’ancien siège parisien de Charlie Hebdo «n’est pas en danger», a assuré le Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement sur les lieux.

Interrogé par les journalistes sur «l’état» des deux blessés hospitalisés, le chef du gouvernement a répondu: «Leurs vies ne sont pas en danger, dieu merci».

Charlie Hebdo apporte son soutien «aux personnes touchées»

Charlie Hebdo a apporté vendredi son soutien aux victimes de l’attaque près de ses anciens locaux à Paris, notamment ses «anciens voisins et confrères» de la société de production Premières Lignes, dont deux employés ont été blessés à l’arme blanche.

«Toute l’équipe de Charlie apporte son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères PLTVfilms et aux personnes touchées par cette odieuse attaque», a affirmé l’hebdomadaire satirique sur Twitter.

Deux collaborateurs du magazine de France 2 «Cash Investigation», travaillant pour la société de production, ont été blessés dans l’attaque à l’arme blanche qui s’est produite vendredi près des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, ont indiqué Elise Lucet et une salariée de l’entreprise, jointe par l’AFP.